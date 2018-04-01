Карпаты посвятили победу над Черноморцем болельщику, который погиб во время матча

Карпаты посвятили победу над Черноморцем (3:1) в 25 туре украинской Премьер-лиги болельщику Владиславу Мельнику, который умер во время матча.

Об этом сообщает официальный сайт Карпат.

У 49-летнего Владислава Мельника, который был на матче со своим сыном, случился инсульт, в первом тайме он потерял сознание. Врачи попытались оказать помощь мужчине, но чуть позже он умер.

"Произошла страшная трагедия – умер наш болельщик. Бесспорно, Карпаты посвящают эту победу Владиславу. Также клуб возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами" – сказал президент клуба Олег Смалийчук.

Накануне баскетболист Зек Апшоу, игравший в клубе Лиги развития Гранд Рапидс Драйв, умер на следующий день после временной остановки сердца.