Клуб украинской Премьер-лиги объявил о подписании экс-защитника Лацио Сегодня, 19:22 261 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Прце заключил с Карпатами контракт на три года ФК Карпаты

Карпаты объявили о подписании бывшего защитника Лацио Франьо Прце.



Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 23-летний футболист заключил трудовое соглашение на три сезона — до лета 2022-го года.

Помимо римской команды Прце также выступал за хорватскую Истру 1961, киприотскую Омонию, а также итальянские Салернитану и Брешию.

В предыдущий раз защитник появлялся в игре в феврале 2019-го года в составе Омонии. В минувшем сезоне он забил один мяч в 17-ти матчах.

Накануне исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил о том, что второй инвестор клуба, которым СМИ называют олигарха Игоря Коломойского, в течение шести лет не финансирует участника Премьер-лиги.

Функционер заявил, что второй инвестор игнорирует общие собрания участников клуба, из-за чего нельзя назначить генерального директора без приставки и.о., а также утвердить бюджет.

