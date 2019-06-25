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Клуб украинской Премьер-лиги объявил о подписании экс-защитника Лацио

Сегодня, 19:22
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Клуб украинской Премьер-лиги объявил о подписании экс-защитника Лацио - фото

ФК Карпаты

Прце заключил с Карпатами контракт на три года

Карпаты объявили о подписании бывшего защитника Лацио Франьо Прце.

Как сообщает официальный сайт львовского клуба, 23-летний футболист заключил трудовое соглашение на три сезона — до лета 2022-го года.

Помимо римской команды Прце также выступал за хорватскую Истру 1961, киприотскую Омонию, а также итальянские Салернитану и Брешию.

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В предыдущий раз защитник появлялся в игре в феврале 2019-го года в составе Омонии. В минувшем сезоне он забил один мяч в 17-ти матчах.

Накануне исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил о том, что второй инвестор клуба, которым СМИ называют олигарха Игоря Коломойского, в течение шести лет не финансирует участника Премьер-лиги.

Функционер заявил, что второй инвестор игнорирует общие собрания участников клуба, из-за чего нельзя назначить генерального директора без приставки и.о., а также утвердить бюджет.

Теги:   Трансферы ФК Карпаты Карпаты (Львов) Лацио Футбол

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