Карпаты одержали вторую победу подряд и обогнали сразу троих конкурентов. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В субботу, 3 ноября, состоялись три матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче игрового дня Мариуполь на своем поле обыграл аутсайдера турнира - Арсенал-Киев. Исход матча решил всего один забитый мяч, который азовцы организовали в заключительном отрезке матча. На 81-й минуте Вакула убрал на замахе соперника и ударом с острого угла переиграл Ситало.

Благодаря этой победе Мариуполь закрепился на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, Арсенал продолжает идти последним.

Мариуполь — Арсенал-Киев 1:0

Гол: Вакула, 81

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Чоботенко, Яворский, Демири (Кирюханцев, 90) — Федорчук (Игнатенко, 61), Пихаленок — Чурко (Зубков, 61), Мишнев, Вакула — Борячук

Арсенал-Киев: Ситало — Насонов, Сагуткин, Акакпо, Дубинчак — Домбровский, Вакулко — Лола, Фещук, Ермаченко (Семенюк, 46) — Акулинин

Предупреждения: Федорчук — Дубинчак, Лола, Ермаченко

В матче, который закрывал игровой день, Карпаты одолели Олимпик. Львовяне забили по голу в каждом из таймов. До перерыва счет открыл Кристиан Понде, а во второй половине встрече преимущество "бело-зеленых" укрепил точным ударом с пенальти Марьян Швед.

Олимпик нашел в себе силы отыграть один мяч в компенсированное время благодаря голу Евгения Пасича, но сравнять счет донецкий клуб не успел.

Для Карпат эта победа стала второй подряд в чемпионате Украины. Львовяне набрали 16 очков, обошли сразу трех соперников и вплотную приблизились к верхней шестерке турнирной таблицы Премьер-лиги. Олимпик из-за этого поражения опустился на десятое место.

Олимпик — Карпаты 1:2

Голы: Е.Пасич, 90+2 — Понде, 5, Швед, 74 (с пенальти)

Олимпик: Махновский — Е. Пасич, Гришко, Цымбалюк, Вакуленко — Гай, Ксенз — Политыло, Сондей (Шиндер, 46), Тейшейра (Немчанинов, 83) — Билоног (Балашов, 60).

Карпаты: Шевченко — Лебеденко, Мирошниченко, Ковтун, Бородай — Клец, Эрбес — Швед, Карраскаль (Мякушко, 82) — Понде (Федецкий, 90), Гуцуляк (Ди Франко, 69).

Предупреждения: Политыло, Вакуленко, Шиндер, Махновский — Карраскаль, Понде, Ковтун, Шевченко, Эрбес.

Напомним, в третьем матче субботнего игрового дня донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

Турнирное положение

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