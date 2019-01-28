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Карпаты объявили о подписании защитника испанского клуба

Сегодня, 15:33
2005
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ФК Карпаты

Карпаты арендовали Хонглу на год с правом выкупа

Карпаты объявили о переходе защитника испанской Гранады Мартина Хонглы.

Как сообщает официальный сайт клуба украинской Премьер-лиги, стороны договорились о годичной аренде 20-летнего камерунского футболиста.

При этом львовяне получили право по истечении срока аренды выкупить универсального исполнителя, который может сыграть как в обороне, так и в центре поля. 

Хонгла перешел в Гранаду из камерунского Нкуфо в 2016-м году. За это время он сыграл 11 матчей за первую команду клуба, а также уходил в Барселону-Б на правах аренды.

Ранее Шахтер объявил о подписании нападающего Карпат Даниила Сикана.

Позже появилась информация, что полузащитник львовского клуба и сборной Украины Марьян Швед перейдет в шотландский Селтик на этой неделе.

Теги:   Трансферы ФК Карпаты Карпаты (Львов) Футбол

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