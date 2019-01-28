Карпаты объявили о подписании защитника испанского клуба Сегодня, 15:33 2005 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Карпаты арендовали Хонглу на год с правом выкупа ФК Карпаты

Карпаты объявили о переходе защитника испанской Гранады Мартина Хонглы.



Как сообщает официальный сайт клуба украинской Премьер-лиги, стороны договорились о годичной аренде 20-летнего камерунского футболиста.

При этом львовяне получили право по истечении срока аренды выкупить универсального исполнителя, который может сыграть как в обороне, так и в центре поля.

Хонгла перешел в Гранаду из камерунского Нкуфо в 2016-м году. За это время он сыграл 11 матчей за первую команду клуба, а также уходил в Барселону-Б на правах аренды.

Ранее Шахтер объявил о подписании нападающего Карпат Даниила Сикана.

Позже появилась информация, что полузащитник львовского клуба и сборной Украины Марьян Швед перейдет в шотландский Селтик на этой неделе.