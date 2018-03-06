Карпаты избежали снятия шести очков после мирового соглашения с экс-игроком - СМИ

Президент клуба Рух Григорий Козловский уговорил экс-футболиста Карпат Владимира Гудыму пойти на мировое соглашение с бывшим клубом по поводу задолженности перед игроком, из-за чего львовская команда ранее лишилась шести очков, сообщает телеканал Футбол.

Комментируя достигнутое соглашение, функционер сравнил их разговор с "диалогом отца и сына". По словам Козловского, стоял не только вопрос о самой зарплате для игрока.

"Я очень рад, что Володя оправдал мои надежды. Я не верил, что львовяне, "карпатовцы" могут поступить по-другому. И я рад, что не ошибся", - отметил президент Руха.

В свою очередь, Гудыма удовлетворен достигнутым соглашением, а также выразил надежду, что к Карпатам не будут применены какие-то санкции.

"Почему я не должен быть доволен? Я люблю этот клуб", - добавил экс-футболист львовского коллектива.

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Ранее Федерация футбола Украины (ФФУ) лишила шести очков Карпаты, которые выступают в Премьер-лиге, из-за их обращения в суд общей инстанции по делу о долге перед бывшим игроком клуба Владимиром Гудымой.

О том, лишится ли команда из Львова в целом девяти очков, поскольку ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ снимал с нее три балла, но то решение так и не вступило в силу, не говорится. В этом случае западноукраинский коллектив остался бы с 10 пунктами и опустился с девятого на последнее, 12-е место в Премьер-лиге.

Владимир Гудыма играл за львовский коллектив в 2007-14 годах. По словам его юристов, клуб остался должен нападающему почти 74 тысячи долларов США. Еще в 2014 году Палата споров ФФУ обязала выплатить футболисту долг по зарплате. Карпаты обратились в суд общей юрисдикции (что идет вопреки статуту ФИФА), благодаря которому смогли обойти запрет на регистрацию новых игроков. Более того, ФФУ не предприняла никаких действий для того, чтобы выполнить решения Спортивного арбитражного суда Лозанны от ноября 2017 года.