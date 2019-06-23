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Динамо договорилось о трансфере полузащитника сборной Украины — СМИ

Сегодня, 17:49
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Динамо договорилось о трансфере полузащитника сборной Украины — СМИ - фото

ФК Заря

Караваев может стать игроком Динамо в ближайшие дни

Полузащитник сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо, сообщает Динамомания.

Сообщается, что трансфер Караваева в Динамо состоится в ближайшие дни.

До 2017 года контракт на 27-летнего футболиста принадлежал Шахтеру, однако он так и не сыграл за донецкую команду ни одного матча.

Караваев выступал на правах аренды за Севастополь, турецкий Фенербахче и Зарю, с которой в 2017 году подписал полноценный контракт.

В прошлом сезоне Караваев забил за Зарю 10 голов в 38 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Александр Караваев может подписать контракт с киевским Динамо, а в сделку могут быть включены Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые выступают в Заре на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.

Также ходили слухи, что Динамо собирается вернуть форварда испанского Альбасете Романа Зозулю.

Теги:   Трансферы Футбол Сборная Украины ФК Динамо (Киев) ФК Заря

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