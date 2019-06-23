Динамо договорилось о трансфере полузащитника сборной Украины — СМИ
Полузащитник сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев станет игроком киевского Динамо, сообщает Динамомания.
Сообщается, что трансфер Караваева в Динамо состоится в ближайшие дни.
До 2017 года контракт на 27-летнего футболиста принадлежал Шахтеру, однако он так и не сыграл за донецкую команду ни одного матча.
Караваев выступал на правах аренды за Севастополь, турецкий Фенербахче и Зарю, с которой в 2017 году подписал полноценный контракт.
В прошлом сезоне Караваев забил за Зарю 10 голов в 38 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Александр Караваев может подписать контракт с киевским Динамо, а в сделку могут быть включены Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые выступают в Заре на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовалось полузащитником сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.
Также ходили слухи, что Динамо собирается вернуть форварда испанского Альбасете Романа Зозулю.