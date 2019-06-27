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Динамо объявило о подписании основного полузащитника сборной Украины

Вчера, 22:18
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ФК Динамо

Караваев заключил с Динамо контракт на четыре года

Динамо объявило о подписании основного полузащитника Зари и сборной Украины Александра Караваева.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре сезона — до лета 2023-го года.

Новичок вице-чемпиона Украины будет выступать под 20-м игровым номером.

В обратном направлении отправился полузащитник Богдан Михайличенко, который выступал за Зарю на правах аренды.

На днях появилась информация, что Динамо согласовало с Зарей условия перехода ее полузащитника Александра Караваева.

Сам Караваев не подтвердил, но и не опроверг слухи, заявив, что хочет выступать на более высоком уровне.

Теги:   Сборная Украины Трансферы ФК Заря Заря (Луганск) ФК Динамо (Киев) Футбол

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