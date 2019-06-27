Динамо объявило о подписании основного полузащитника сборной Украины
Динамо объявило о подписании основного полузащитника Зари и сборной Украины Александра Караваева.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре сезона — до лета 2023-го года.
Новичок вице-чемпиона Украины будет выступать под 20-м игровым номером.
В обратном направлении отправился полузащитник Богдан Михайличенко, который выступал за Зарю на правах аренды.
На днях появилась информация, что Динамо согласовало с Зарей условия перехода ее полузащитника Александра Караваева.
Сам Караваев не подтвердил, но и не опроверг слухи, заявив, что хочет выступать на более высоком уровне.