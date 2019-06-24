Никто не звонит. Полузащитник сборной Украины прокомментировал слухи о переходе в Динамо Сегодня, 21:59 638 Цей матеріал також доступний українською УАФ Караваев (слева) признался, что хочет выступать на более высоком уровне УАФ

Полузащитник Зари и сборной Украины Александр Караваев высказался по поводу слухов о своем переходе в Динамо.



В комментарии Tribuna.com 27-летний игрок отметил, что находится на отдыхе, и об этой информации узнает только из новостей. По его словам, он хочет прогрессировать и стремится выступать в топ-чемпионатах.

«Мне никто не звонит, я сам — тоже. Мне дали больше времени на отдых, потому что я был в сборной Украины», — добавил Караваев.

Полузащитник признался, что желает выступать на более высоком уровне, ведь он никогда не играл в Лиге чемпионов, а только в Лиге Европы.

«Я приму любое решение. Знаю, что все происходит в нужный момент. К ситуации отношусь спокойно и ожидаю продолжения всей этой истории», — резюмировал Караваев.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины и луганской Зари близок к переходу в Динамо.