Ворскла победила на выезде азербайджанский Карабах со счетом 1:0 в третьем туре группового раунда Лиги Европы.
В первом тайме украинская команда в основном оборонялась, но хозяева поля не сумели подобрать ключи к воротам полтавского коллектива.
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В начале второй половины матча подопечные Василия Сачко сумели выйти вперед, когда после ошибки вратаря Карабаха гол провел Владислав Кулач.
В оставшееся время Ворскла грамотно отзащищалась и не позволила сопернику сравнять счет.
Карабах - Ворскла: видео гола и обзор матча
В третьем туре группового раунда Лиги Европы Ворскла на выезде добыла первую победу в турнире этого сезона, обыграв азербайджанский Карабах со счетом 1:0.
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