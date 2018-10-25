25 октября 2018, четверг

Карабах - Ворскла: видео гола и обзор матча

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Ворскла добыла первую победу в Лиге Европы

Ворскла добыла первую победу в Лиге Европы

Ворскла победила на выезде азербайджанский Карабах со счетом 1:0 в третьем туре группового раунда Лиги Европы.

В первом тайме украинская команда в основном оборонялась, но хозяева поля не сумели подобрать ключи к воротам полтавского коллектива.

В начале второй половины матча подопечные Василия Сачко сумели выйти вперед, когда после ошибки вратаря Карабаха гол провел Владислав Кулач.

В оставшееся время Ворскла грамотно отзащищалась и не позволила сопернику сравнять счет.

Карабах - Ворскла: видео гола и обзор матча

В третьем туре группового раунда Лиги Европы Ворскла на выезде добыла первую победу в турнире этого сезона, обыграв азербайджанский Карабах со счетом 1:0.

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