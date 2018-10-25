Карабах - Ворскла. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Ворскла пока что занимает третье место в своей группе Лиги Европы

НВ следит за игрой третьего тура группового этапа Лиги Европы между Карабахом и Ворсклой, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 25 октября, в 19.55 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Карабах: Вагнер - Медведев, Б.Гусейнов, Жезничак, Аголли - Мичел, Гараев - Медетов, Озобич, Зубир - Эмегара

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Скляр, Шарпар - Ребенок, Д.Кравченко, Кулач - Коломоец

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Баку на стадионе Олимпийский, начнется 25 октября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Карабах: занимает четвертое место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Спортинга (в гостях) и Арсенала (дома). Команда подходит к игре с поражениями в двух предыдущих матчах во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Вильда Дональда-Герье.

Ворскла: занимает третье место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Арсенала (в гостях) и Спортинга (дома). Команда подходит к игре с серией из трех поражений кряду во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на полузащитника Александра Кобахидзе, а также нападающих Дениса Васина и Гегама Кадимяна.

Статистика не знает официальных матчей между командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Карабах является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,67, тогда как выигрыш Ворсклы оценивается в 5,50, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Стадион Олимпийский в Баку готовится принять матч: