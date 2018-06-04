04 июня 2018, понедельник

Капитан Шахтера приехал в Италию на переговоры с местным клубом - медиа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Срна может подписать с Кальяри контракт на один год
Фото: ФК Шахтер

Срна может подписать с Кальяри контракт на один год

Капитан Шахтера Дарио Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации сайта, хорватский футболист может подписать с клубом элитного дивизиона Италии однолетний трудовой договор.

Как отмечает медиа, перед возможным подписание соглашения 36-летний защитник знакомится городом Кальяри и условиями для игроков. В этом ему помогают функционеры сардинийского клуба.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.  

Сам футболист сообщил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК. 

Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове