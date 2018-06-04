Капитан Шахтера приехал в Италию на переговоры с местным клубом - медиа

Срна может подписать с Кальяри контракт на один год

Капитан Шахтера Дарио Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации сайта, хорватский футболист может подписать с клубом элитного дивизиона Италии однолетний трудовой договор.

Как отмечает медиа, перед возможным подписание соглашения 36-летний защитник знакомится городом Кальяри и условиями для игроков. В этом ему помогают функционеры сардинийского клуба.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.

Сам футболист сообщил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК.

Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.