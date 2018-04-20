Капитан Шахтера получил предложение о переходе в турецкий клуб - медиа

Капитан Шахтера Дарио Срна может продолжить карьеру в Турции после получения предложения от одного из местных грандов, сообщает FootballHub.

Поскольку действующий контракт хорватского футболиста с чемпионом Украины заканчивается 30 июня 2018 года, возможный трансфер состоится на бесплатной основе.

Срна не можеть выйти на поле раньше 22 августа 2018 года, так как именно в этот день заканчивается срок его дисквалификации за допинг. По информации медиа, донецкий клуб еще не предложил игроку новый контракт.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном. По информации журналиста Сергея Болотникова, скорее всего, 35-летний защитник больше не сыграет за донецкий клуб.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для футболиста от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) за использование запрещенных веществ. Согласно решению НАДЦУ, Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации 22 августа 2018 года. Организация постановила, что в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан донецкого клуба может возглавить киевский Арсенал, который, согласно СМИ, частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.