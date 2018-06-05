Капитан Шахтера отложил выбор клуба - СМИ

Капитан Шахтера Дарио Срна взял несколько дней для размышлений по поводу возможного перехода в итальянский Кальяри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 36-летний футболист встречался с руководителями сардинийского клуба - генеральным менеджером Марио Пассетти и президентом Томмазо Джулини.

Накануне СМИ узнали, что Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.

Сам футболист заявил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК.

Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.