Капитан Шахтера отложил выбор клуба - СМИ

Капитан Шахтера Дарио Срна взял несколько дней для размышлений по поводу возможного перехода в итальянский Кальяри, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, 36-летний футболист встречался с руководителями сардинийского клуба - генеральным менеджером Марио Пассетти и президентом Томмазо Джулини.
Накануне СМИ узнали, что Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри.
Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.
Сам футболист заявил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК.
Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.
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