05 июня 2018, вторник

Капитан Шахтера отложил выбор клуба - СМИ

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Срна думает над предложением Кальяри - медиа
Фото: ФК Шахтер

Срна думает над предложением Кальяри - медиа

Капитан Шахтера Дарио Срна взял несколько дней для размышлений по поводу возможного перехода в итальянский Кальяри, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 36-летний футболист встречался с руководителями сардинийского клуба - генеральным менеджером Марио Пассетти и президентом Томмазо Джулини.

Накануне СМИ узнали, что Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.  

Сам футболист заявил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК. 

Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.

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