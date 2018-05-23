Капитан Шахтера объявил об уходе из клуба

Капитан Шахтера Дарио Срна сообщил о том, что покидает донецкую команду.

В комментарии Sportske Novosti хорватский футболист, чей контракт заканчивается 30 июня 2018 года, признался, что всегда готов все отдать за "Горняков", и в Украине для него есть только один клуб - Шахтер.

"Поэтому продолжу карьеру за пределами Украины", - добавил Срна.

По словам 35-летнего игрока, донецкий клуб видит его на футбольной должности в Шахтере, и болельщики хотят, чтобы он остался, но, считает защитник, его карьера должна закончиться на поле, потому он хочет поиграть еще один год для себя.

По информации портала Террикон, новой командой Срны будет греческий ПАОК. Как пишет медиа, хорватский исполнитель сейчас находится в Салониках, где ведет переговоры о переходе.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном. По информации журналиста Сергея Болотникова, скорее всего, 35-летний защитник больше не сыграет за донецкий клуб. СМИ писали, что оборонец может продолжить карьеру в Турции после получения предложения от одного из местных грандов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для футболиста от Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) за использование запрещенных веществ. Согласно решению НАДЦУ, Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации 22 августа 2018 года. Организация постановила, что в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.