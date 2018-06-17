Капитан Шахтера дал согласие на переход в итальянский клуб - СМИ

Срна согласился продолжить карьеру в одном из аутсайдеров чемпионата Италии

Капитан Шахтера защитник Дарио Срна согласился перейти в клуб итальянской Серии А Кальяри, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Это решение 36-летний хорват принял после того, как посетил город на Сардинии и расположение клуба. Уже на следующей неделе Срна пройдет медосмотр в Кальяри.

В прошлом сезоне Кальяри занял 16-е место в Серии А.

Контракт хорвата с Шахтером истекает 30 июня. 22 августа заканчивается срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, и он сможет появиться на поле.

Накануне СМИ узнали, что Срна прибыл на Сардинию для обсуждения своего перехода в местный Кальяри. После этого футболист взял несколько дней для размышлений по поводу возможного перехода в этот клуб.

Сообщалось, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном.

Сам футболист заявил, что покидает донецкую команду и продолжит карьеру за пределами Украины. По данным СМИ, новой командой игрока должен был стать греческий ПАОК.

Позже Срна опроверг информацию о подписании контракта с греческим ПАОКом.