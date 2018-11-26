26 ноября 2018, понедельник

Как были г**ном, так и остались. Экс-вратарь Шахтера попал в ДТП и раскритиковал дороги

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Рустам Худжамов раскритиковал Укравтодор
Фото: ФК Мариуполь

Рустам Худжамов раскритиковал Укравтодор

Экс-вратарь Мариуполя Рустам Худжамов, который сейчас выступает за Мариуполь, попал в ДТП и раскритиковал Укравтодор.

На своей странице в Instagram Худжамов опубликовал фотографию поврежденного колеса своего автомобиля и написал гневный текст под ней.

"Укравтодор, люблю тебя! Платишь за каждую заработную плату налоги, с каждого литра бензина и при покупке машины, а дороги как были г**ном, так и остались", - написал Худжамов.

Ранее главный тренер Зари Юрий Вернидуб стал участником ДТП в Запорожье. На месте ДТП было небольшое осложнение дорожного движения. Позже появилась информация, что тренер остался без водительских прав.

Вернидуб признал, что нарушил правила, не выдержав дистанцию, из-за чего ударил автомобиль другого человека сзади. Позже тренер получил штраф за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

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