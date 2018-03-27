Ювентус заинтересовался 16-летним полузащитником Динамо - СМИ

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Также на Викентия Волошина претендует амстердамский Аякс
Фото: официальный сайт ФК Динамо

Также на Викентия Волошина претендует амстердамский Аякс

Полузащтиник Динамо и сборной Украины U-17 Викентий Волошин попал в сферу интересов Ювентуса.

Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации издания, скауты итальянского клуба просматривали 16-летнего футболиста в Чехии на матчах юниорской сборной против Испании и Сербии во время отбора на Евро-2018.

Также Волошиным интересуется нидерландский Аякс.

Ранее полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших игроков до 19-ти лет по версии издания FourFourTwo.

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