Ювентус заинтересовался 16-летним полузащитником Динамо - СМИ

Полузащтиник Динамо и сборной Украины U-17 Викентий Волошин попал в сферу интересов Ювентуса.
Об этом сообщает CalcioMercato.
По информации издания, скауты итальянского клуба просматривали 16-летнего футболиста в Чехии на матчах юниорской сборной против Испании и Сербии во время отбора на Евро-2018.
Также Волошиным интересуется нидерландский Аякс.
Ранее полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших игроков до 19-ти лет по версии издания FourFourTwo.
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