Ювентус заинтересовался 16-летним полузащитником Динамо - СМИ

Также на Викентия Волошина претендует амстердамский Аякс

Полузащтиник Динамо и сборной Украины U-17 Викентий Волошин попал в сферу интересов Ювентуса.

Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации издания, скауты итальянского клуба просматривали 16-летнего футболиста в Чехии на матчах юниорской сборной против Испании и Сербии во время отбора на Евро-2018.

Также Волошиным интересуется нидерландский Аякс.

Ранее полузащитник Динамо Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших игроков до 19-ти лет по версии издания FourFourTwo.