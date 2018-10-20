Ювентус впервые в сезоне не смог победить. Результаты матчей чемпионата Италии

В субботу, 20 октября, тремя матчами стартовал девятый тур чемпионата Италии по футболу.

Чемпион страны Ювентус впервые в текущем сезоне Серии А потерял очки. Случилось это в домашнем для туринцев матче против Дженоа, который закончился со счетом 1:1. Роналду вывел Ювентус вперед на 18-й минуте, однако во втором тайме Даниэль Бесса восстановил паритет на табло.

Несмотря на потерю очков, Ювентус продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Серии А.

Ювентус — Дженоа 1:1

Голы: Роналду, 19 — Бесса, 68

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Бенатиа, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 72) — Куадрадо (Коста, 59), Манджукич (Бернардески, 81), Роналду.

Дженоа: Раду — Бираски, Ромеро, Кришито — Перейра (Гюнтер, 78), Ромуло, Сандро, Бесса (Хильемарк, 82), Лазович — Куаме (Пандев, 84), Пьонтек.

Предупреждения: Бенатья — Ромеро, Кришито, Пандев.

Ближайшим конкурентом Ювентуса остается Наполи, который в отчетном туре на выезде разгромил Удинезе со счетом 3:0. Большую часть этого матча неаполитанцы удерживали минимальное преимущество, но в концовке забили два мяча и довели счет до разгромного.

Удинезе — Наполи 0:3

Голы: Руис, 14, Мертенс, 82 (пен.), Рог, 86.

Удинезе: Скуффет — Ларсен, Нуйтинк (Ваге, 87), Троост-Эконг (Опоку, 35), Самир — Берами (Барак, 68) — Пуссетто, Фофана, Мандрагора, Де Поль — Лазанья.

Наполи: Карнезис — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Малькюи — Кальехон, Аллан, Зьелински (Рог, 85), Верди (Руис, 4) — Милик (Гамшик, 74), Мертенс.

Предупреждения: Пуссетто, Ларсен, Опоку — Милик, Альбиоль, Аллан, Мертенс.

В еще одном матче игрового дня Рома на своем поле сенсационно уступила СПАЛу.

Рома – СПАЛ 0:2

Голы: Петанья, 38 (с пенальти), Бонифаци, 56.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре чемпионата Италии по футболу Ювентус уверенно обыграл Удинезе.

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