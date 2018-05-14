Ювентус в седьмой раз кряду стал чемпионом Италии

За тур до завершения итальянской Серии А Ювентус завоевал свой седьмой титул лучшей команды страны кряду.

Поскольку туринский клуб опережал своего преследователя на шесть очков за два матча до завершения чемпоината, для победы в национальном первенстве его устраивала даже ничья в гостевой игре против Ромы.

В итоге гости довольствовались "сухим" миром, хотя на 68-й минуте получили численный перевес после удаления Раджи Наингголана. Тем самым Ювентус оформил золотой дубль, ведь посреди недели завоевал Кубок Италии, разгромив Милан 4:0.

Близок к попаданию в Лигу чемпионов Лацио, который сыграл вничью против Кротоне - 2:2. Поскольку Интер неожиданно проиграл свой домашний матч Сассуоло 1:2, теперь римская команда с отрывом в три очка удерживает четвертую позицию. Судьбу последней путевки в главный еврокубок рассудит очная встреча конкурентов в итальянской столице в рамках последнего тура.

Результаты 37-го тура Серии А:

Рома - Ювентус 0:0

Сампдория – Наполи 0:2

Голы: Милик, 72, Альбиоль, 80

Кротоне - Лацио 2:2

Голы: Нванкво, 29, Чеккерини, 61 - Лулич, 17, Милинкович-Савич, 84

Интер — Сассуоло 1:2

Голы: Рафинья, 80 — Политано, 25, Берарди, 72

Аталанта – Милан 1:1

Голы: Масьелло, 90 — Кессье, 60

Фиорентина - Кальяри 0:1

Гол: Паволетти, 37

Беневенто - Дженоа 1:0

Гол: Диабате, 87

Болонья - Кьево 1:2

Голы: Верди, 12 (с пенальти) - Джаккерини, 48, Инглезе, 60

Верона - Удинезе 0:1

Гол: Барак, 20

Торино - СПАЛ 2:1

Голы: Белотти, 68, Де Сильвестри, 87 - Грасси, 22

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