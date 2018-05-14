Ювентус в седьмой раз кряду стал чемпионом Италии

За тур до завершения итальянской Серии А Ювентус завоевал свой седьмой титул лучшей команды страны кряду.
Поскольку туринский клуб опережал своего преследователя на шесть очков за два матча до завершения чемпоината, для победы в национальном первенстве его устраивала даже ничья в гостевой игре против Ромы.
В итоге гости довольствовались "сухим" миром, хотя на 68-й минуте получили численный перевес после удаления Раджи Наингголана. Тем самым Ювентус оформил золотой дубль, ведь посреди недели завоевал Кубок Италии, разгромив Милан 4:0.
Близок к попаданию в Лигу чемпионов Лацио, который сыграл вничью против Кротоне - 2:2. Поскольку Интер неожиданно проиграл свой домашний матч Сассуоло 1:2, теперь римская команда с отрывом в три очка удерживает четвертую позицию. Судьбу последней путевки в главный еврокубок рассудит очная встреча конкурентов в итальянской столице в рамках последнего тура.
Результаты 37-го тура Серии А:
Рома - Ювентус 0:0
Сампдория – Наполи 0:2
Голы: Милик, 72, Альбиоль, 80
Кротоне - Лацио 2:2
Голы: Нванкво, 29, Чеккерини, 61 - Лулич, 17, Милинкович-Савич, 84
Интер — Сассуоло 1:2
Голы: Рафинья, 80 — Политано, 25, Берарди, 72
Аталанта – Милан 1:1
Голы: Масьелло, 90 — Кессье, 60
Фиорентина - Кальяри 0:1
Гол: Паволетти, 37
Беневенто - Дженоа 1:0
Гол: Диабате, 87
Болонья - Кьево 1:2
Голы: Верди, 12 (с пенальти) - Джаккерини, 48, Инглезе, 60
Верона - Удинезе 0:1
Гол: Барак, 20
Торино - СПАЛ 2:1
Голы: Белотти, 68, Де Сильвестри, 87 - Грасси, 22
Турнирная таблица
Таблица сайта УЕФА
НВ
Комментарии
Правила комментирования