Ювентус в результативном матче переиграл аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Италии

Ювентус на выезде забил четыре гола в ворота Беневенто

В субботу, 7 апреля, четырьмя матчами стартовал 31-й тур чемпионата Италии по футболу.

Лидер турнирной таблицы Ювентус в результативном матче на выезде переиграл главного аутсайдера сезона - Беневенто. Дважды по ходу этого матча хозяева сравнивали счет, но в концовке отпустили действующего чемпиона. Хет-триком в составе Ювентуса в этом матче отличился Пауло Дибала.

Преимущество Ювентуса над Наполи на данный момент составляет семь очков, но у неаполитанцев есть еще игра в запасе.

Беневенто – Ювентус 2:4

Голы: Диабате, 24, 51 – Дибала, 16, 45+3, с пенальти, 74, с пенальти, Дуглас Коста, 82.

Беневенто: Пуджони – Санья, Джимсити, Тошка, Венути – Виола, Сандро (Дель Пинто, 81) – Бриньола (Катальди, 62), Гильерме, Джуричич – Диабате (Йеммелло, 70).

Ювентус: Щесны – Лихтштайнер, Бенатья, Ругани, Алекс Сандро – Куадрадо (Дуглас Коста, 58), Маркизио (Игуаин, 63), Пьянич, Матюиди – Дибала – Манджукич (Хедира, 78).

Предупреждение: Манджукич.

Среди других результатов игрового дня отметим продолжение победной серии Фиорентины, которая уже находится на пороге еврокубковой зоны.

Рома – Фиорентина 0:2

Голы: Бенасси, 7, Симеоне, 39

СПАЛ – Аталанта 1:1

Голы: Чонек, 39 — де Рон, 78 (с пенальти)

Сампдория - Дженоа 0:0

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Ювентус в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов дома разгромно уступил Реалу со счетом 0:3.

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