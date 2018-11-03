Ювентус сохранил отрыв от преследователей. Результаты матчей чемпионата Италии

2-3 ноября свои матчи 11-го тура сыграли лидеры чемпионата Италии по футболу.

Ювентус в отчетном туре на своем поле без проблем обыграл Кальяри. Уже на первой минуте матча туринцы вышли вперед благодаря голу Паоло Дибалы, но еще до перерыва сардинцы отыгрались усилиями Жоао Педро. Тем не менее, Ювентус смог еще до перерыва вернуть себе преимущество в счете, а уже на последних минутах его упрочил.

Для Ювентуса эта победа стала 10-й в 11-ти матчах на старте чемпионата Италии. Туринцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Серии А, не имея ни одного поражения в пассиве.

Ювентус - Кальяри 3:1

Голы: Дибала, 1, Брадарич, 38 (в свои ворота), Куадрадо, 87 - Жоао Педро, 87

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Бенатиа, Де Шильо — Бентанкур, Пьянич (Алекс Сандро, 71), Матюиди (Бардзальи, 83) — Дибала, Роналду, Коста (Куадрадо, 46).

Кальяри: Краньо — Срна, Чеппителли, Писакане, Падоин (Сау, 80) — Ионицэ (Фараго, 67), Брадарич (Чигарини, 57), Барелла — Кастро — Педро, Паволетти

Предупреждения: Матюиди — Брадарич, Паволетти, Писакане

Наполи и Интер, идущие следом за Ювентусом в турнирной таблице, в отчетном туре одержали синхронные победы. Неаполитанцы на своем поле благодаря хет-трику Дриса Мертенса разгромили Эмполи, а "нерадзурри" еще более крупно разобрались с Дженоа - дубль оформил Роберто Гальярдини.

Отставание Наполи и Интера от Ювентуса в турнирной таблице Серии А продолжает составлять шесть очков.

Наполи - Эмполи 5:1

Голы: Инсинье, 9, Мертенс, 38, 64, 90+3, Милик, 90 — Капуто, 58

Интер - Дженоа 5:0

Голы: Гальярдини, 14, 49 Политано, 16, Мариу, 90+1, Наингголан, 90+3

Еще в одном матче 11-го тура чемпионата Италии Фиорентина и Рома разошлись миром.

Фиорентина — Рома 1:1

Голы: Верету (с пенальти), 33 — Флоренци, 85.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре чемпионата Италии Интер на выезде разгромил Лацио со счетом 3:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице.

НВ