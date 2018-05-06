Ювентус сделал предпоследний шаг к чемпионству. Результаты матчей чемпионата Италии

Ювентус очень близок к седьмому подряд чемпионству в Серии А

В субботу, 5 мая, двумя матчами стартовал 36-й тур чемпионата Италии по футболу.

Ювентус вплотную приблизился к завоеванию седьмого подряд скудетто. В отчетном туре команда Массимилиано Аллегри одержала волевую победу над Болоньей благодаря трем голам во втором тайме после проигранной первой половины. Голами в составе туринцев отметились Сами Хедира и Паоло Дибала, а еще один мяч в свои ворота отправил Себастьян Де Майо.

Отрыв Ювентуса от Наполи в турнирной таблице увеличился до семи очков. Туринцы могут оформить чемпионство уже завтра, если Наполи на своем поле проиграет Торино. В случае успеха неаполитанцев празднование может быть отложено до следующего тура.

Ювентус — Болонья 3:1

Голы: Де Майо, 52 (в свои ворота), Хедира, 64, Дибала, 69 — Верди, 30 (с пенальти).

Ювентус: Буффон – Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Барцальи, Ругани, Асамоа – Хедира, Маркизио, Матюиди (Коста, 46) – Алекс Сандро (Бернардески, 84), Игуаин, Дибала.

Болонья: Миранте – Мбайе, Ди Майо, Крафт (Торосидис, 64), Романьоли – Надь, Поли, Кризетиг – Кейта, Авенатти (Паласио, 66), Верди (Дестро, 73).

Предупреждения: Куадрадо, Ругани — Поли, Паласио, Кризетиг.

В другом матче игрового дня Милан на своем поле разгромил Верону, которую это поражение официально отправило в Серию B.

Милан — Верона 4:1

Голы: Чалханоглу, 11, Кутроне, 32, Абате, 49, Борини, 89 — Ли, 85.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, ранее Интер обвинил Ювентус в судейском сговоре после очного матча в 35-м туре Серии А.

После игры камеры зафиксировали разговор главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри с резервным арбитром Паоло Тальявенто. Итальянские СМИ расшифровали разговор и опубликовали две его версии, по одной из которых наставник благодарил судейскую бригаду за помощь.

НВ