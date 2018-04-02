Ювентус - Реал. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

До сих пор Роналду забивал в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона

НВ следит за ходом первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Ювентус - Реал, а также за событиями вокруг него. Игра состоится 3 апреля в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа - Хедира, Бентанкур, Матюиди - Дибала, Игуаин, Дуглас Коста

Реал: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Каземиро, Модрич, Кроос - Асенсио, Бензема, Роналду

Онлайн трансляция матча, который состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум, начнется 3 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Ювентус: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше греческого Олимпиакоса и португальского Спортинга, но проиграл пальму первенства Барселоне, после чего прошел в 1/8 финала Тоттенхэм с общим счетом 4:3. Команда не проигрывает в 25 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на основных защитника Мехди Бенатья и полузащитника Миралема Пьянича (дисквалификации).

Реал: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму, после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ с общим счетом 5:2. Команда потерпела лишь одно поражение в предыдущих 13-ти поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на неосновного защитника Начо.

Статистика знает 19 поединков между этими соперниками. В восьми из них сильнее был Ювентус, в девяти - Реал. Еще в двух случаях победитель выявлен не был. Предыдущая дуэль команд состоялась в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, в котором со счетом 4:1 выиграл испанский клуб.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Небольшое предпочтение отдается Реалу - коэффициент на его победу равен 2,60, тогда как выигрыш Ювентуса оценивается в 2,87, а ничья - в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

У этой дуэли за плечами богатая история: