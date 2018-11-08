Ювентус проиграл Манчестер Юнайтед, Реал забил пять голов Виктории. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Кроме матча Манчестер Сити - Шахтер (6:0) состоялись еще семь поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Несмотря на гол Кришитану Роналду, Ювентус не сумел сыграть с Манчестер Юнайтед даже вничью. "Красные дьяволы" первыми пропустили от португальской звезды, но в конце матча благодаря голу Маты и автогола Алекса Сандро манкунианцы сумели взять три очка. В другом матче группы Валенсия победила Янг Бойз - 3:1.
Бавария уверенно победила АЕК 2:0 и возглавила группу E. Соперники Шахтера по группе F Лион и Хоффенхайм расписали ничью 2:2. Интересно, что немецкая команда проигрывала 0:2, а затем еще и осталась в меньшинстве. Тем не менее, Хоффенхайм сумел свести матч к ничьей.
Без проблем со свои соперником Викторией Пльзень разобрался мадридский Реал. "Сливочные" отгрузили в ворота чехов пять сухих голов. В еще одном матче квартета G Рома победила на выезде московский ЦСКА 2:1.
Группа Е
Бавария - АЕК - 2:0
Голы: Левандовски, 31 (пен), 71
Бенфика - Аякс - 1:1
Голы: Жонас, 29 - Тадич, 61
Группа F
Лион - Хоффенхайм - 2:2
Голы: Фекир, 19, Альваро, 28 - Крамарич, 65, Кадержабек, 90
Удаление: Касим, 51 (Хоффенхайм)
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Группа G
ЦСКА - Рома - 1:2
Голы: Сигурдссон, 51 - Манолас, 4, Пеллегрини, 59
Удаление: Магнуссон, 56 (ЦСКА)
Виктория Пльзень - Реал - 0:5
Голы: Бензема, 21, 37, Каземиро, 23, Бэйл, 40, Кроос, 67
Группа Н
Ювентус - Манчестер Юнайтед - 1:2
Голы: Роналду, 65 - Мата, 86, Сандро, 90 (аг)
Обзор матча
Валенсия - Янг Бойз - 3:1
Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56 - Ассале, 37
Удаление: Саного, 77 (Янг Бойз)
Обзор матча
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Манчестер Сити разгромил донецкий Шахтер со счетом 6:0 в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов.
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