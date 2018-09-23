Ювентус продлил победную серию, Наполи не отстал. Результаты матчей чемпионата Италии

21-23 сентября состоялись матчи пятого тура чемпионата Италии по футболу.

Туринский Ювентус продолжает идти турнирной дистанцией без потерь. В отчетном туре действующий чемпион Италии одержал пятую победу подряд, на выезде одолев Фрозиноне. Аутсайдер чемпионата долго сумел удерживать свои ворота на замке, но все же пропустил под конец встречи - уже третий гол за Ювентус забил звездный новичок Криштиану Роналду.

На последних секундах преимущество туринского клуба в контратаке упрочил Федерико Бернардески.

Фрозиноне — Ювентус 0:2

Голы: Роналду, 81, Бернардески, 90+4

Фрозиноне: Спортьелло — Дзампано, Голданига, Саламон, Капуано, Молинаро — Чибса, Майелло (Кризетиг, 48), Халльфредссон (Кассата, 85) — Кэмпбелл (Чиано, 71), Перица

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Канселу, 69), Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро — Джан, Пьянич, Бентанкур (Бернардески, 56) — Дибала, Манджукич (Матюиди, 85), Роналду

Предупреждения: Перица, Молинаро, Спортьелло — Бентанкур

Главным преследователем Ювентуса в текущем чемпионате Италии, похоже, снова будет Наполи. В отчетном туре команда Карло Анчелотти уверенно на выезде разобралась с крепким Торино. Уже к исходу первых 20-ти минут матча неаполитанцы могли забивать сопернику мячей пять-шесть, но отличились только дважды - голы на счету Лоренсо Инсинье и Симоне Верди. После перерыва Андреа Белотти вернул интригу в матч, но второй мяч Инсинье ее окончательно убил.

Наполи идет в турнирной таблице с трехочковым отставанием от Ювентуса.

Торино — Наполи 1:3

Голы: Белотти, 51 (с пенальти) — Инсинье, 4, 59, Верди, 21.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Моретти — Айна (Париджини, 77), Мейте (Сориано, 61), Ринкон, Базелли (Эдера, 87), Беренгер — Дзадза, Белотти.

Наполи: Оспина — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Луперто (Максимович, 74) — Кальехон, Гамшик, Рог (Аллан, 60), Верди (Зьелински, 54) — Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Ринкон, Иццо — Кулибали, Рог, Альбиоль.

Результаты других матчей пятого тура Серии А:

Сассуоло — Эмполи 3:1

Голы: Боатенг, 13, Феррари, 57, Ди Франческо, 85 — Капуто, 1

Парма – Кальяри 2:0

Голы: Инглезе, 20, Жервиньо, 47

Фиорентина – СПАЛ 3:0

Голы: Пьяца, 18, Миленкович, 28, Кьеза, 56

Сампдория — Интер 0:1

Гол: Брозович, 90+4

Лацио – Дженоа 4:1

Голы: Пентек, 46 – Кайседо, 7, Иммобиле, 23, 89, Милинкович-Савич, 53

Болонья - Рома 2:0

Голы: Матиелло, 36, Сантандер, 59

Кьево - Удинезе 0:2

Голы: Де Паул, 76, Лазанья, 90

Милан — Аталанта 2:2

Голы: Игуаин, 2, Бонавентура, 61 — Гомес, 54, Ригони, 90.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, посреди недели Ювентус в меньшинстве обыграл Валенсию в первом туре Лиги чемпионов, а Наполи сенсационно не смог переиграть Црвену Звезду.

НВ