Ювентус потерял очки, Интер удивил разгромом. Результаты матчей чемпионата Италии

17-18 марта была сыграны поединки 29-го тура итальянской Серии А.
Ювентус у себя дома не смог забить в ворота СПАЛА и довольствовался лишь одним очком в матче против аутсайдера. Таким образом, старая синьора позволила Наполи приблизиться на расстояние двух пунктов - борьба за чемпионство обростает новой интригой.
СПАЛ — Ювентус 0:0
СПАЛ: Мерет — Ционек, Викари, Фелипе — Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Ф. Коста (Шимич, 90+1) — Палоски (Луис, 82), Антенуччи (Флоккари, 89)
Ювентус: Буффон — Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Бардзальи, 81), Асамоа (Манджукич, 64) — Пьянич, Матюиди (Бентанкур, 84) — Д. Коста, Дибала, Алекс Сандро — Игуаин
Мауро Икарди практически в одиночку принес победу Интеру над Сампдорией - нападающий оформил покер. Еще один гол на счету Ивана Перишича. Таким образом, черно-синие еще как минимум на один тур сохранили четвертую строчку и продолжают погоню за Ромой и Лигой чемпионов.
Сампдория — Интер 0:5
Голы: Перишич, 26, Икарди, 30, 32, 44, 51.
Сампдория: Вивиано — Берешински (Верре, 34), Сильвестре, Феррари, Мурру — Прат, Баррето (Реджини, 54), Торрейра — Рамирес (Капрари, 50) — Сапата, Квальярелла.
Интер: Ханданович — Канселу, Миранда, Шкриниар, Д'Амброзио — Гальярдини, Брозович — Кандрева (Весино, 78), Рафинья (Борха Валеро, 80), Перишич — Икарди (Эдер, 66).
Милан в драматичном поединке переиграл Кьево. Уже на 10 минуте матча Хакан Чалханоглу вывел хозяев поля вперед.
Тем не менее, Кьево удалось поставить все с ног на голову в течение двух минут – на 33-й Стемпиньски счет сравнял, а на 34-й Инглезе и вовсе подарил гостям преимущество.
Во втором тайме Милан все же сумел найти в себе силы и не только отыгрался благодаря голу Кутроне, но и вырвал победу за 8 минут до конца основного времени усилиями Андре Силвы.
Милан – Кьево 3:2
Голы: Чалханоглу, 10, Кутроне, 52, Андре Силва, 82 – Стемпиньски, 33, Инглезе, 34
Милан: Доннарумма – Бонуччи, Сапата, Родригес – Билья, Чалханоглу, Кессье, Борини (Андре Силва, 60), Бонавентура, Сусо – Кутроне (Мусаккьо, 84)
Кьево: Соррентино – Томович, Ярошиньски, Каччаторе, Бани – Кастро (Пеллиссье, 87), Радованович, Джаккерини (Хетемай, 71), Депаоли, Стемпиньски – Инглезе (Бирса, 76)
Наполи - Дженоа 1:0
Гол: Альбиоль, 72
Лацио - Болонья 1:1
Голы: Лукас Лейва, 16 - Верди, 3
Кротоне – Рома 0:2
Голы: Эль Шаарави, 39, Наингголан, 75
Торино – Фиорентина 1:2
Голы: Белотти, 86 – Верету, 59, Терео, 90 (пен)
Верона – Аталанта 0:5
Голы: Кристанте, 2, Иличич, 45 (пен), 48, 69, Гомес, 71
Беневенто – Кальяри 1:2
Голы: Бриньола, 46 – Паволетти, 90+2, Барелла, 90+7 (пен)
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
Ранее Ювентус смог оторваться от преследователей.
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