Ювентус потерял очки, Интер удивил разгромом. Результаты матчей чемпионата Италии

17-18 марта была сыграны поединки 29-го тура итальянской Серии А.

Ювентус у себя дома не смог забить в ворота СПАЛА и довольствовался лишь одним очком в матче против аутсайдера. Таким образом, старая синьора позволила Наполи приблизиться на расстояние двух пунктов - борьба за чемпионство обростает новой интригой.

СПАЛ — Ювентус 0:0

СПАЛ: Мерет — Ционек, Викари, Фелипе — Лаццари, Куртич, Скьяттарелла, Грасси, Ф. Коста (Шимич, 90+1) — Палоски (Луис, 82), Антенуччи (Флоккари, 89)

Ювентус: Буффон — Де Шильо, Ругани, Кьеллини (Бардзальи, 81), Асамоа (Манджукич, 64) — Пьянич, Матюиди (Бентанкур, 84) — Д. Коста, Дибала, Алекс Сандро — Игуаин

Мауро Икарди практически в одиночку принес победу Интеру над Сампдорией - нападающий оформил покер. Еще один гол на счету Ивана Перишича. Таким образом, черно-синие еще как минимум на один тур сохранили четвертую строчку и продолжают погоню за Ромой и Лигой чемпионов.

Сампдория — Интер 0:5

Голы: Перишич, 26, Икарди, 30, 32, 44, 51.

Сампдория: Вивиано — Берешински (Верре, 34), Сильвестре, Феррари, Мурру — Прат, Баррето (Реджини, 54), Торрейра — Рамирес (Капрари, 50) — Сапата, Квальярелла.

Интер: Ханданович — Канселу, Миранда, Шкриниар, Д'Амброзио — Гальярдини, Брозович — Кандрева (Весино, 78), Рафинья (Борха Валеро, 80), Перишич — Икарди (Эдер, 66).

Милан в драматичном поединке переиграл Кьево. Уже на 10 минуте матча Хакан Чалханоглу вывел хозяев поля вперед.

Тем не менее, Кьево удалось поставить все с ног на голову в течение двух минут – на 33-й Стемпиньски счет сравнял, а на 34-й Инглезе и вовсе подарил гостям преимущество.

Во втором тайме Милан все же сумел найти в себе силы и не только отыгрался благодаря голу Кутроне, но и вырвал победу за 8 минут до конца основного времени усилиями Андре Силвы.

Милан – Кьево 3:2

Голы: Чалханоглу, 10, Кутроне, 52, Андре Силва, 82 – Стемпиньски, 33, Инглезе, 34

Милан: Доннарумма – Бонуччи, Сапата, Родригес – Билья, Чалханоглу, Кессье, Борини (Андре Силва, 60), Бонавентура, Сусо – Кутроне (Мусаккьо, 84)

Кьево: Соррентино – Томович, Ярошиньски, Каччаторе, Бани – Кастро (Пеллиссье, 87), Радованович, Джаккерини (Хетемай, 71), Депаоли, Стемпиньски – Инглезе (Бирса, 76)

Наполи - Дженоа 1:0

Гол: Альбиоль, 72

Лацио - Болонья 1:1

Голы: Лукас Лейва, 16 - Верди, 3

Кротоне – Рома 0:2

Голы: Эль Шаарави, 39, Наингголан, 75

Торино – Фиорентина 1:2

Голы: Белотти, 86 – Верету, 59, Терео, 90 (пен)

Верона – Аталанта 0:5

Голы: Кристанте, 2, Иличич, 45 (пен), 48, 69, Гомес, 71

Беневенто – Кальяри 1:2

Голы: Бриньола, 46 – Паволетти, 90+2, Барелла, 90+7 (пен)

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее Ювентус смог оторваться от преследователей.