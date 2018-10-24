Ювентус победил Манчестер Юнайтед, соперники Шахтера поделили очки. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Состоялись восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов.

В центральном матче игрового дня Ювентус на выезде одолел Манчестер Юнайтед. Матч стал знаковым для нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, который вернулся на Олд Траффорд, где началась его звездная карьера в Манчестер Юнайтед. Забить Роналду в ворота бывшей команды не удалось, но именно после его прострела с фланга забил Дибала.

Гол аргентинца оказался победным в матче. Ювентус одержал третью победу подряд, набрав 9 очков. У ближайшего преследователя - МЮ - 4 очка. В другом матче группы Валенсия не смогла удержать победу в матче с Янг Бойз - 1:1.

В группе E Бавария во втором тайме благодаря голам Мартинеса и Левандовски дожала АЕК, а Аякс на последних минутах вырвал победу в игре с Бенфикой. Бавария и Аякс с семью очками разделяют лидерство в группе.

В группе F, где выступает донецкий Шахтер, Хоффенхайм разошелся миром с Лионом. В матче было забито аж 6 голов. Лион первым открыл счет, но Хоффенхайм сумел забить дважды. После этого два гола в ответ оформил Лион, а в компенсированное арбитром время Жоелитон снова сравнял счет, спасши немецкую команду от поражения - 3:3.

В группе G Рома разгромила московский ЦСКА 3:0. Дублем в составе "волков" отметился Эдин Джеко. Вторую победу в группе одержал также Реал, который дома минимально победил чешскую Викторию.

Группа Е

Аякс - Бенфика - 1:0

Гол: Мазрауи, 90+2

АЕК - Бавария - 0:2

Голы: Мартинес, 61, Левандовски, 63

Группа F

Хоффенхайм - Лион - 3:3

Голы: Крамарич, 33, 47, Жоелитон, 90+2 - Траоре, 27 Ндомбеле, 59, Депай, 67

Группа G

Рома - ЦСКА - 3:0

Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

Реал - Виктория Пльзень - 2:1

Голы: Бензема, 11 Марсело, 56 - Грошовски, 79

Группа Н

Манчестер Юнайтед - Ювентус - 0:1

Гол: Дибала, 17

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Янг Бойз - Валенсия - 1:1

Голы: Оаро, 55, (пен) - Батшуаи, 26

Таблица сайта Myscore.com.ua

Донецкий Шахтер в Харькове потерпел поражение в тертьем туре Лиги чемпионов от Манчестер Сити со счетом 0:3.

НВ