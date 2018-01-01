Ювентус победил Интер и укрепил лидерство в чемпионате Италии Вчера, 23:48 8 Цей матеріал також доступний українською Ювентус имеет серьезный гандикап над преследователями

Туринский Ювентус обыграл миланский Интер со счетом 1:0 в рамках 15 тура чемпионата Италии.

Автором победного гола в составе туринцев стал форвард Марио Манджукич. Хорватский бомбардир на 66-й минуте головой замкнул навес Канселу с левого фланга.

Ювентус оторвался от ближайшего преследователя Наполи на 11 очков, но неаполитанцы свой матч 15 тура против Фрозиноне сыграют завтра, 8 декабря.

Ювентус - Интер - 1:0

Гол: Манджукич, 66

Ювентус: Щесны - де Шильйо, Бонуччи, Кьеллини, Канселу - Бентанкур, Пьянич (Джан, 82), Матюиди - Дибала (Дуглас Коста, 72), Манджукич, Роналду

Интер: Ханданович - Врсалько, Шкриниар, Миранда, Асамоа - Гальярдини (Кейта, 69), Брозович - Политано (Валеро, 58), Жоау Мариу (Мартинес, 77), Перишич - Икарди

Предупреждение: Пьянич, Бентанкур - Перишич, Брозович, Валеро

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус на выезде разгромил Фиорентину 3:0, одержав пятую победу подряд, а Интер разошелся миром с Ромой 2:2.

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