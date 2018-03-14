Ювентус победил и оторвался от преследователей. Результат отложенного поединка чемпионата Италии

Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника

Сегодня, 14 марта, был сыгран отложенный поединок 26-го тура итальянской Серии А.

Ювентус без особых проблем переиграл Аталанту, которая не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

В то же время, Ювентус сумел реализовать две своих контратаки и добыть уверенную победу - в первом тайме выход один на один с голкипером реализовал Игуаин, а под занавес игры с близкого расстояния забил Матюиди.

После этой победы Старая синьора с 74 очками оторвалась от ближайшего преследователя в лице Наполи уже на 4 очка.

Ювентус – Аталанта 2:0

Голы: Игуаин, 29, Матюиди, 81.

Ювентус: Буффон – Лихтштайнер (Де Шильо, 50), Бенатья, Кьеллини, Асамоа — Матюиди, Пьянич — Дуглас Коста (Бардзальи, 78), Манджукич (Алекс Сандро, 62), Дибала — Игуаин.

Аталанта: Бериша — Паломино, Толои, Манчини – Госенс (Петанья, 65), де Роон, Хаас (Спинаццола, 57), Хатебур (Корнелиус, 70) – Кристанте — Иличич, Гомес.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Римская Рома победила Торино в стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Многие поединки 28-го тура были перенесены из-за смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.