Ювентус победил и оторвался от преследователей. Результат отложенного поединка чемпионата Италии

Сегодня, 14 марта, был сыгран отложенный поединок 26-го тура итальянской Серии А.
Ювентус без особых проблем переиграл Аталанту, которая не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.
В то же время, Ювентус сумел реализовать две своих контратаки и добыть уверенную победу - в первом тайме выход один на один с голкипером реализовал Игуаин, а под занавес игры с близкого расстояния забил Матюиди.
После этой победы Старая синьора с 74 очками оторвалась от ближайшего преследователя в лице Наполи уже на 4 очка.
Ювентус – Аталанта 2:0
Голы: Игуаин, 29, Матюиди, 81.
Ювентус: Буффон – Лихтштайнер (Де Шильо, 50), Бенатья, Кьеллини, Асамоа — Матюиди, Пьянич — Дуглас Коста (Бардзальи, 78), Манджукич (Алекс Сандро, 62), Дибала — Игуаин.
Аталанта: Бериша — Паломино, Толои, Манчини – Госенс (Петанья, 65), де Роон, Хаас (Спинаццола, 57), Хатебур (Корнелиус, 70) – Кристанте — Иличич, Гомес.
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
Римская Рома победила Торино в стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Многие поединки 28-го тура были перенесены из-за смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.
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