06 июля 2018, пятница

Ювентус отреагировал на слухи о трансфере Роналду

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Криштиану Роналду близок к переходу в Ювентус
Фото: ФК Реал

Криштиану Роналду близок к переходу в Ювентус

Туринский Ювентус выступил с заявлением на фоне слухов о возможном трансфере нападающего Реала Криштиану Роналду в итальянский клуб.

На официальном сайте Ювентус прокомментировал трансферную политику клуба и не стал опровергать возможный переход Криштиану Роналду. В заявлении, в частности, говорится о том, что клуб оценивает различные варианты, которые есть на рынке и любое удачное завершение сделки будет сопровождаться соответствующей информацией в рамках закона.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может стать игроком Ювентуса в субботу, 7 июля, а Реал хочет выручить от продажи своего игрока больше 100 млн евро.

Кроме этого стало известно, что Роналду принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предусматривает четырехлетний срок, а его годовая зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянский команда, которая может подтверждать переход. Перед этим СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за игрока.

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