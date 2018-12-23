Ювентус отправил Рому на 10-е место. Результаты матчей чемпионата Италии Сегодня, 01:22 39 Цей матеріал також доступний українською Манджукич принес Ювентусу победу над Ромой

В итальянской Серии А состоялись все матчи 17-го тура.

В центральном поединке тура действующий чемпион и лидер первенства Ювентус принимал на своем поле Рому и победил с результатом 1:0.

Минимальную победу туринской команде на 35-й минуте принес Марио Манджукич, который воспользовался подачей с правого фланга от Маттиа Де Шильо и с отскоком от газона пробил точно в чужие ворота.

Рома не сумела отыграться и после этого поражения опустилась на 10-ю позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. Отрыв Ювентуса от ближайшего преследователя Наполи в восемь очков сохранился после победы неаполитанцей над СПАЛом 1:0.

Осечки допустили обе миланские команды. Третий в турнирке Интер в конце матча упустил победу на 90+1-й минуте, сыграв 1:1 против Кьево, хотя вел в счете с конца первого тайма. Милан минимально проиграл дома Фиорентине.

Гол Федерико Кьезы в ворота россонери стал для них двойным ударом, поскольку из-за победы Лацио над Кальяри с результатом 3:1 команда выпала из зоны Лиги чемпионов и уступила четвертое место римлянам.

Результаты матчей 17-го тура Серии А:

Ювентус — Рома 1:0

Гол: Манджукич, 35

Наполи — СПАЛ 1:0

Гол: Альбиоль, 45+1

Кьево - Интер 1:1

Голы: Пеллиссье, 90+1 - Перишич, 39

Милан — Фиорентина 0:1

Гол: Кьеза, 73

Лацио – Кальяри 3:1

Голы: Милинкович-Савич, 12, Ачерби, 23, Лулич, 67 — Педро, 90+2

Сассуоло – Торино 1:1

Голы: Бриньола, 90+2 - Белотти, 54

Дженоа – Аталанта 3:1

Голы: Толои, 45+6 (в свои ворота), Лазович, 67, Пьонтек, 88 - Сапата, 55 (с пенальти)

Эмполи – Сампдория 2:4

Голы: Паскуаль, 11, (с пенальти), Капуто, 76 - Рамирес, 41, Квальярелла, 69, Капрари, 87, 90+2

Удинезе – Фрозиноне 1:1

Голы: Мандрагора, 32 — Чиано, 61 (с пенальти)

Турнирная таблица:

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