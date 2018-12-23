Ювентус отправил Рому на 10-е место. Результаты матчей чемпионата Италии
В итальянской Серии А состоялись все матчи 17-го тура.
В центральном поединке тура действующий чемпион и лидер первенства Ювентус принимал на своем поле Рому и победил с результатом 1:0.
Минимальную победу туринской команде на 35-й минуте принес Марио Манджукич, который воспользовался подачей с правого фланга от Маттиа Де Шильо и с отскоком от газона пробил точно в чужие ворота.
Рома не сумела отыграться и после этого поражения опустилась на 10-ю позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата. Отрыв Ювентуса от ближайшего преследователя Наполи в восемь очков сохранился после победы неаполитанцей над СПАЛом 1:0.
Осечки допустили обе миланские команды. Третий в турнирке Интер в конце матча упустил победу на 90+1-й минуте, сыграв 1:1 против Кьево, хотя вел в счете с конца первого тайма. Милан минимально проиграл дома Фиорентине.
Гол Федерико Кьезы в ворота россонери стал для них двойным ударом, поскольку из-за победы Лацио над Кальяри с результатом 3:1 команда выпала из зоны Лиги чемпионов и уступила четвертое место римлянам.
Результаты матчей 17-го тура Серии А:
Ювентус — Рома 1:0
Гол: Манджукич, 35
Наполи — СПАЛ 1:0
Гол: Альбиоль, 45+1
Кьево - Интер 1:1
Голы: Пеллиссье, 90+1 - Перишич, 39
Милан — Фиорентина 0:1
Гол: Кьеза, 73
Лацио – Кальяри 3:1
Голы: Милинкович-Савич, 12, Ачерби, 23, Лулич, 67 — Педро, 90+2
Сассуоло – Торино 1:1
Голы: Бриньола, 90+2 - Белотти, 54
Дженоа – Аталанта 3:1
Голы: Толои, 45+6 (в свои ворота), Лазович, 67, Пьонтек, 88 - Сапата, 55 (с пенальти)
Эмполи – Сампдория 2:4
Голы: Паскуаль, 11, (с пенальти), Капуто, 76 - Рамирес, 41, Квальярелла, 69, Капрари, 87, 90+2
Удинезе – Фрозиноне 1:1
Голы: Мандрагора, 32 — Чиано, 61 (с пенальти)
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