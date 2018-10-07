Ювентус одержал восьмую победу подряд. Результаты матчей чемпионата Италии

5-6 октября состоялись четыре матча восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Чемпион Италии туринский Ювентус одержал восьмую победу подряд на старте сезона. В отчетном туре "Старая синьора" на выезде обыграла Удинезе со счетом 2:0. Результат матча был сделан уже в первом тайме, когда за четыре минуты два гола забили Родриго Бентанкур и Криштиану Роналду.

Отрыв Ювентуса от ближайшего конкурента - Наполи - составляет уже девять очков. У неаполитанцев еще есть игра в запасе.

Удинезе — Ювентус 0:2

Голы: Бентанкур, 33, Роналду, 37.

Удинезе: Скуффет — Ларсен, Нуйтинк, Троост-Эконг, Самир — Берами (Пуссетто, 62) — Баржак (Теодорчик, 75), Фофана, Мандрагора, Де Поль — Лазанья (Визеу, 86).

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Бардзальи, 89), Матюиди (Джан, 46) — Дибала (Бернардески, 65), Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Де Поль, Самир, Лазанья — Манджукич.

Результаты других матчей восьмого тура чемпионата Италии:

Торино — Фрозиноно 3:2

Голы: Ринкон, 20, Баселли, 46, Беренгер, 71 — Голданига, 58, Чано, 64.

Кальяри – Болонья 2:0

Голы: Жоао Педро, 22, Паволетти, 68.

Эмполи — Рома 0:2

Голы: Нзонзи, 36, Джеко, 85.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, посреди недели Ювентус одержал уверенную победу над швейцарским Янг Бойз со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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