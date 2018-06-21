Ювентус объявил о подписании полузащитника Ливерпуля

Эмре Джан (слева) заключил с Ювентусом контракт на четыре года

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан стал игроком Ювентуса.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, немецкий футболист заключил четырехлетнее соглашение до 2022 года.

Формально трансфер прошел на бесплатной основе, поскольку контракт игрока с Ливерпулем заканчивался этим летом. Вместе с тем, Ювентус отметил, что в результате сделки понесет дополнительные расходы в размере 16 млн евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, зарплата Джана в итальянском клубе составит шесть миллионов евро в год после вычета налогов.

Ранее Ювентус объявил о подписании вратаря Дженоа Маттиа Перина, который должен заменить покинувшего клуб Джандлуиджи Буффона.

Перед этим Ливерпуль подписал защитника Монако Фабиньо, который и призван заменить Джана.