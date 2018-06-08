08 июня 2018, пятница

Ювентус нашел преемника Буффона

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Перин обошелся Ювентусу в 12 млн евро
Фото: ФК Ювентус

Перин обошелся Ювентусу в 12 млн евро

Ювентус объявил о подписании вратаря Дженоа Маттиа Перина, который должен заменить покинувшего клуб Джандлуиджи Буффона.

Как сообщает официальный сайт чемпиона Италии, 25-летний голкипер заключил четырехлетний трудовой договор до 2022 года.

Страж ворот обошелся туринскому клубу в 12 млн евро, которые тот будет платить в течение трех лет. Сумма трансфера может вырасти еще на 3 млн евро в зависимости от успехов игрока.

Перин будет конкурировать за статус первого номера в Ювентусе с польским голкипером Войцехом Щенсны.

В мае Буффон заявил о том, что покинет Ювентус по завершении текущего сезона.

Позже появилась информация, что 40-летний вратарь близок к переходу в парижский ПСЖ. Сообщалось, что ему предложен двухлетний контракт, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

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