Ювентус переиграл Милан, Наполи потерял очки. Результаты матчей чемпионата Италии

31 марта состоялись поединки 30-го тура итальянской Серии А.

Милан показал хорошую игру, но этого не хватило, чтобы добыть результат против Ювентуса.

Пауло Дибала отметился уже в начале поединка, забив из-за пределов штрафной. Но на 28-й минуте Леонардо Бонуччи восстановил паритет, выиграв верховую борьбу в штрафной площади соперника.

Во втором тайме Милан играл активнее, но забивал Ювентус. Сначала Куадрадо замкнул навес Дибалы с фланга, а на 87-й минуте Хедіра поставил точку в поединке.

Ювентус оторвался уже на четыре очка от Наполи и сделал весомую заявку на чемпионский титул.

Ювентус — Милан 3:1

Голы: Дибала, 5, Куадрадо, 79, Хедира, 87 — Бонуччи, 28.

Ювентус: Буффон — Бардзальи, Бенатья, Кьеллини — Лихтштайнер (Коста, 46), Хедира, Пьянич, Матюиди (Куадрадо, 61), Асамоа — Дибала, Игуаин.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес — Кессье, Билья (Монтоливо, 76), Бонавентура — Сусо, Силва (Калинич, 65), Чалханоглу (Кутроне, 81).

Наполи вновь оступился в чемпионской гонке, сыграв вничью против Сассуоло на выезде.

Первыми забили именно хозяева - на 22-й минуте Политано быстрее всех сориентировался в штрафной площади соперника и отправил мяч в сетку ворот.

Наполи смог сравнять счет только на 81-й минуте. Рожерио под натиском Кальехона срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, неаполитанцы были близки к тому, чтобы победить, но удар Милика через себя пришелся в карас ворот.

Сассуоло — Наполи 1:1

Голы: Политано, 22 — Рожерио, 81 (автогол)

Сассуоло: Консильи — Голданига, Ачерби, Пелузо — Лирола, Миссироли, Сенси (Маньянелли, 84), Маццителли (Кассата, 78), Рожерио — Берарди (Рагуза, 73), Политано

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Руй — Аллан (Диавара, 83), Жоржиньо (Милик, 65), Зьелински — Кальехон, Мертенс (Гамшик, 75), Инсинье

Также потеряла очки Рома, сыгра вничью против Болоньи. На 18-й минуте счет открыл Пульгар. Рома наседала на ворота соперника, но смогла добыть лишь ничью - голом отметился Джеко, который ударом головой отправил мяч в сетку после подачи прошедшего по левому флангу Перотти.

Стоит отметить. что травму получил один из ключевых игроков римлян - Раджа Наинголлан.

Болонья – Рома 1:1

Голы: Пульгар, 18 – Джеко, 76

Лацио – Беневенто 6:2

Голы: Иммобиле, 19, 68, Кайседо, 60, де Врей, 66, Лукас Лейва, 83, Луис Альберто, 90+1, с пенальти – Катальди, 23, Гильерме, 51.

Аталанта – Удинезе 2:0

Голы: Петанья, 68, Мазьелло, 74.

Фиорентина – Кротоне 2:0

Голы: Симеоне, 3, Кьеза, 62.

Кальяри – Торино 0:4

Голы: Яго Фальке, 61, Льяйич, 65, Ансальди, 79, Оби, 87.

Дженоа – СПАЛ 1:1

Голы: Лападула, 30, с пенальти – Лаццари, 60.

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Ювентус потерял очки, а Интер удивил разгромом.