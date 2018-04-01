Ювентус переиграл Милан, Наполи потерял очки. Результаты матчей чемпионата Италии

31 марта состоялись поединки 30-го тура итальянской Серии А.
Милан показал хорошую игру, но этого не хватило, чтобы добыть результат против Ювентуса.
Пауло Дибала отметился уже в начале поединка, забив из-за пределов штрафной. Но на 28-й минуте Леонардо Бонуччи восстановил паритет, выиграв верховую борьбу в штрафной площади соперника.
Во втором тайме Милан играл активнее, но забивал Ювентус. Сначала Куадрадо замкнул навес Дибалы с фланга, а на 87-й минуте Хедіра поставил точку в поединке.
Ювентус оторвался уже на четыре очка от Наполи и сделал весомую заявку на чемпионский титул.
Ювентус — Милан 3:1
Голы: Дибала, 5, Куадрадо, 79, Хедира, 87 — Бонуччи, 28.
Ювентус: Буффон — Бардзальи, Бенатья, Кьеллини — Лихтштайнер (Коста, 46), Хедира, Пьянич, Матюиди (Куадрадо, 61), Асамоа — Дибала, Игуаин.
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес — Кессье, Билья (Монтоливо, 76), Бонавентура — Сусо, Силва (Калинич, 65), Чалханоглу (Кутроне, 81).
Наполи вновь оступился в чемпионской гонке, сыграв вничью против Сассуоло на выезде.
Первыми забили именно хозяева - на 22-й минуте Политано быстрее всех сориентировался в штрафной площади соперника и отправил мяч в сетку ворот.
Наполи смог сравнять счет только на 81-й минуте. Рожерио под натиском Кальехона срезал мяч в свои ворота. Тем не менее, неаполитанцы были близки к тому, чтобы победить, но удар Милика через себя пришелся в карас ворот.
Сассуоло — Наполи 1:1
Голы: Политано, 22 — Рожерио, 81 (автогол)
Сассуоло: Консильи — Голданига, Ачерби, Пелузо — Лирола, Миссироли, Сенси (Маньянелли, 84), Маццителли (Кассата, 78), Рожерио — Берарди (Рагуза, 73), Политано
Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Руй — Аллан (Диавара, 83), Жоржиньо (Милик, 65), Зьелински — Кальехон, Мертенс (Гамшик, 75), Инсинье
Также потеряла очки Рома, сыгра вничью против Болоньи. На 18-й минуте счет открыл Пульгар. Рома наседала на ворота соперника, но смогла добыть лишь ничью - голом отметился Джеко, который ударом головой отправил мяч в сетку после подачи прошедшего по левому флангу Перотти.
Стоит отметить. что травму получил один из ключевых игроков римлян - Раджа Наинголлан.
Болонья – Рома 1:1
Голы: Пульгар, 18 – Джеко, 76
Лацио – Беневенто 6:2
Голы: Иммобиле, 19, 68, Кайседо, 60, де Врей, 66, Лукас Лейва, 83, Луис Альберто, 90+1, с пенальти – Катальди, 23, Гильерме, 51.
Аталанта – Удинезе 2:0
Голы: Петанья, 68, Мазьелло, 74.
Фиорентина – Кротоне 2:0
Голы: Симеоне, 3, Кьеза, 62.
Кальяри – Торино 0:4
Голы: Яго Фальке, 61, Льяйич, 65, Ансальди, 79, Оби, 87.
Дженоа – СПАЛ 1:1
Голы: Лападула, 30, с пенальти – Лаццари, 60.
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Ювентус потерял очки, а Интер удивил разгромом.
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