Ярославский собрался финансировать Динамо - СМИ

Экс-владелец Металлиста Александр Ярославский заинтересован в финансировании Динамо, сообщает Sport.ua.

По информации портала, бизнесмен заскучал без участия в футбольных делах после продажи харьковского клуба Сергею Курченко в 2012 году.

Как отмечают инсайдеры медиа, у Ярославского и Динамо обоюдная заинтересованность в сотрудничестве, поскольку собственникам вице-чемпиона Украины братьям Суркисам все тяжелее сохранять его финансирование на том же уровне после отхода от дел в клубе Игоря Коломойского.

В качестве косвенного подтверждения этому Sport.ua указывает на то, что новым спортивным директором Динамо должен стать Евгений Красников, который работал менеджером Металлиста, когда его владельцем был Ярославский.

Приход функционера, пишет ресурс, уже давно решенное дело. А недавно вместе со столичным коллективом тренировался бывший защитник харьковчан Папа Гуйе.

Осенью 2017 года Ярославский допустил, что может вернуть себе Металлист, который ранее у него купил Сергей Курченко. Он не исключил, что будет претендовать на объекты клуба, что согласно процессу конфискации были переданы государству.