Ярославский рассказал о мечте вернуть Металлист

Украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил о том, что мечтает вернуть футбольный клуб Металлист, который в 2012 году продал ныне беглому олигарху Сергею Курченко.

В комментарии программе Великий футбол бизнесмен признался, что скучает по футболу.

"Мечтаю вернуть Металлист, можете даже не спрашивать меня. Запишите это раз и навсегда. Что для этого нужно?Чтобы звезды сошлись на небе", - отметил Ярославский.

В октябре 2017 года суд передал государству права на харьковский клуб. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, суд лишил находящегося в розыске владельца Восточно-европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК) Сергея Курченко прав на Металлист. Имущественные права возвращены в госсобственность в порядке спецконфискации.

Позже Ярославский допустил, что может вернуть себе Металлист, который в 2012 году у него купил Сергей Курченко.

На прошлой неделе Кабинет министров Украины постановил передать футбольный клуб в управление Харьковской областной администрации.