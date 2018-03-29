Ярославский прокомментировал информацию о возможном финансирования Динамо

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Ярославский не планирует сотрудничать с киевским клубом
Фото: пресс-служба DCH

Ярославский не планирует сотрудничать с киевским клубом

Экс-владелец Металлиста Александр Ярославский опроверг информацию о возможности финансирования киевского клуба.

Его слова приводит портал Футбол України в своем Instagram

"Динамо Киев мне не интересен. Я не планирую с этим клубом ничего общего. Более того, сейчас у меня нет ни планов, ни желания участвовать в каком-бы то ни было проекте, связанном с украинским футболом", - заявил Ярославский.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Ярославский собирается финансировать киевское Динамо. 

Косвенным подтверждением того, что Ярославский собирался сотрудничать с киевским клубом являлось то, что новым спортивным директором Динамо должен стать Евгений Красников, который работал менеджером Металлиста, когда его владельцем был Ярославский.

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