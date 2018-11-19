Ярмоленко встретился с фанатами Вест Хэма в Лондоне - фото

Ярмоленко с пользой проводит время без футбола

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко встретился с фанатами в клубном магазине лондонской команды и провел автограф-сессию.

Кроме Андрея Ярмоленко, который восстанавливается от травмы, на встрече с поклонниками Вест Хэма присутствовал также полузащитник лондонцев Конор Ковентри, сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Футболисты охотно фотографировались с фанатами и раздавали автографы.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.