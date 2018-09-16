Ярмоленко стал первым украинским автором гола в чемпионате Англии с 2008 года

Форвард Вест Хэма Андрей Ярмоленко отметился дублем в матче пятого тура английской Премьер-лиги против Эвертона.

Как сообщает Twitter Sky Sports Premier League, эти голы стали первыми с 2008 года, которые забил в чемпионате Англии представитель Украины.

В последний раз среди украинцев в чемпионате Англии забивал Андрей Воронин. Это случилось в матче против Тоттенхэма 11 мая 2008 года.

Напомним, лондонский Вест Хэм набрал первые очки в новом сезоне Премьер-лиги, на выезде обыграв Эвертон со счетом 3:1. Героем матча стал украинский форвард лондонцев Андрей Ярмоленко, который оформил дубль в первом тайме, отличившись на 11-й и 31-й минутах.