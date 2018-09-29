29 сентября 2018, суббота

Ярмоленко создал победный мяч и помог Вест Хэму одолеть МЮ - видео

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Ярмоленко (третий слева) сделал победный мяч

Ярмоленко (третий слева) сделал победный мяч

Вест Хэм в том числе благодаря результативным действиям украинского полузащитника Андрея Ярмоленко победил на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

Хозяева отличились уже на 5-й минуте, когда после передачи Пабло Сабалеты автором гола выступил Фелипе Андерсон.

В конце первого тайма счет стал 2:0. Это Ярмоленко подхватил снаряд в штрафной соперника и нанес удар по воротам, после которого мяч от Виктора Линделёфа влетел в сетку. Гол записали на защитника МЮ.

Гостям удалось сократить отставание на 71-м обороте секундной стрелки: Маркус Рашфорд воспользовался пасом Люка Шоу. Но через три минуты Вест Хэм восстановил статус-кво - взятием ворот отметился Марко Арнаутович.

После этого поражения Юнайтед опустился на восьмое место и после остальных матчей тура может оказаться на 11-й строчке. Команда Жозе Моуриньо не выиграла три предыдущих поединка во всех турнирах при двух поражениях. Вест Хэм поднялся на 12-ю позицию.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Фелипе Андерсон, 5, Линделёф, 43 (в свои ворота), Арнаутович, 74 - Рашфорд, 71

Ранее Ярмоленко стал героем матча Эвертон - Вест Хэм, оформив дубль. Тем самым Молотобойцы набрали первые очки в новом сезоне Премьер-лиги, выиграв 3:1.

НВ

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