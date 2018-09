Ярмоленко сделал дубль в своем первом матче в стартовом составе в АПЛ - видео

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе Вест Хэма и сразу оформил дубль в матче английской Премьер-лиги.

В матче пятого тура чемпионата Англии против Эвертона украинец открыл счет уже на 11-й минуте, воспользовавшись передачей Марко Арнаутовича.

Yarmolenko is off the mark, and #WHUFC are ahead as the Ukrainian finishes off a rapid counter-attack! ????????



