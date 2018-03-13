Ярмоленко рассказал о своем состоянии после травмы

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения.

В комментарии порталу Команда №1 футболист сборной Украины дал понять, что его реабилитация проходит по плану.

"Все нормально, нога не болит". - добавил Ярмоленко.

Сообщалось, что полузащитник дортмундской Боруссии уже в скором времени может приступить к беговой работе после травмы. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

Перед этим наставник Боруссии Петер Штогер заявил что, игрок сборной Украины не вернется на поле "в ближайшие недели".

Несмотря на эти сообщения, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Ярмоленко на мартовские матчи национальной команды.