Ярмоленко раскрыл свои симпатии в поединке Макгрегор - Нурмагомедов

Форвард английского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора.

В интервью FootballHub украинец сообщил, что болеть будет за ирландского бойца, но фаворитом считает россиянина.

"Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, это был бы Хабиб. Мне кажется, что Хабиб победит. Он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора", - сказал Ярмоленко.

Бой Макгрегор – Нурмагомедов состоится 6 октября 2018 года ориентировочно в 05.00. Поединок покажет телеканал 2+2.