Ярмоленко прокомментировал жеребьевку для сборной Украины в отборе на Евро-2020 Сегодня, 14:57 178 Цей матеріал також доступний українською Ярмоленко ожидал более простого соперника, чем Сербия Фото: ФФУ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что национальной команде в квалификации на чемпионат Европы 2022 года достались хорошие соперники, со всеми из которых будет тяжело.

В интервью Команда №1 футболист признался, что ожидал более простого соперника из третьей корзины вместо Сербии. Хавбек отметил достаточное количество хороших игроков у балканцев, потому ожидает непростых матчей с ними.

"Португалия — действующий чемпион Европы, тут и говорить нечего. Но и у нас хорошая сборная, поэтому я уверен, что все ребята спокойно восприняли такой расклад. Будем играть", - добавил Ярмоленко.

По словам полузащитника Вест Хэма, будет интересно сыграть против португальцев для того, чтобы проверить возможности сборной Украины и убедиться, что команда не просто хочет попасть на Евро-2020, а заслужить это право.

Оценивая силу двух других соперников, Литвы и Люксембурга, Ярмоленко призвал никого не недооценивать, в том числе и балтийскую команду, которая проиграла в Лиге наций все матчи.

Накануне по итогам жеребьевки отборочного цикла на чемпионат Европы 2022 года сборная Украины получила в соперники команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.