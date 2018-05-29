Ярмоленко прокомментировал выступления в Дортмунде на фоне слухов об уходе из клуба

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко высказался по поводу своего первого года выступлений в клубе на фоне слухов о своем уходе грядущим летом.

В интервью FootballHub игрок посетовал, что после полученной зимой травмы было трудно набрать время, хотя заверил, что работал, терпел и делал все, что от него зависит, чтобы вернуться на поле.

"Понятно, что в Дортмунде все понимают, что такая команда в этом сезоне показала, мягко говоря, не лучший результат. Все ожидают, что в следующем сезоне мы будем показывать более качественный футбол. Болельщики ждут результатов как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов", - добавил Ярмоленко.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

В то же время СМИ писали, что Боруссия рассчитывает на Андрея Ярмоленко, который перешел в команду в августе 2017 года.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Дортмунде появился новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.