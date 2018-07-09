Ярмоленко прибыл в расположение английского клуба - СМИ

Андрей Ярмоленко очень близок к переходу в Вест Хэм

Полузащитник сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко прибыл в расположение английского Вест Хэма, сообщает Sky Sports.

На данный момент лондонская команда находится на летнем сборе в Швейцарии. Украинец начал проходить в Вест Хэме первую часть медосмотра. После всех процедур он должен подписать контракт. Сумма трансфера, по информации СМИ, составит около 20 миллионов евро.

Ярмоленко должен был приехать в расположение Вест Хэма еще в воскресенье, но переговоры между сторонами затянулись.

Ранее спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк подтвердил переход Ярмоленко в Вест Хэм. Также стало известно, что Вест Хэм договорился о трансфере Ярмоленко.

Перед этим сообщалось, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Также была информация, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.