09 июля 2018, понедельник

Ярмоленко прибыл в Лондон для прохождения медосмотра в новом клубе - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Андрей Ярмоленко в шаге от перехода в Вест Хэм

Андрей Ярмоленко в шаге от перехода в Вест Хэм

Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже находится в Лондоне и в ближайшее время должен стать игроком Вест Хэма, сообщает Kicker.

По информации авторитетного немецкого издания, Ярмоленко прибыл в столицу Великобритании, где завтра, 9 июля, должен пройти медосмотр. Если все пройдет успешно, экс-футболист киевского Динамо станет игроком Вест Хэма, отмечает издание.

Ранее Sky Sports сообщал, что Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии, где команда проводит сборы, и там пройдет медосмотр.

По данным английского издания трансфер украинского игрока обойдется лондонскому клубу примерно в 20 млн евро. В Боруссию Ярмоленко перешел из Динамо за 25 млн евро.

Ранее спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк подтвердил переход Ярмоленко в Вест Хэм. Также стало известно, что Вест Хэм договорился о трансфере Ярмоленко.

Перед этим сообщалось, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Также была информация, что немецкий клуб   рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове