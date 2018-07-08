Ярмоленко прибыл в Лондон для прохождения медосмотра в новом клубе - СМИ

Андрей Ярмоленко в шаге от перехода в Вест Хэм

Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже находится в Лондоне и в ближайшее время должен стать игроком Вест Хэма, сообщает Kicker.

По информации авторитетного немецкого издания, Ярмоленко прибыл в столицу Великобритании, где завтра, 9 июля, должен пройти медосмотр. Если все пройдет успешно, экс-футболист киевского Динамо станет игроком Вест Хэма, отмечает издание.

Ранее Sky Sports сообщал, что Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии, где команда проводит сборы, и там пройдет медосмотр.

По данным английского издания трансфер украинского игрока обойдется лондонскому клубу примерно в 20 млн евро. В Боруссию Ярмоленко перешел из Динамо за 25 млн евро.

Ранее спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк подтвердил переход Ярмоленко в Вест Хэм. Также стало известно, что Вест Хэм договорился о трансфере Ярмоленко.

Перед этим сообщалось, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Также была информация, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.