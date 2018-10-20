Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Англии и был заменен

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
Как сообщает Трибуна, на 40-й минуте матча украинец неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили. О характере травмы Ярмоленко пока ничего не известно.
Оба фото - Трибуна
Напомним, Ярмоленко недавно перенес микротравму, из-за которой пропустил товарищеский матч сборной Украины проти Италии.
Журнал Новое Время №38
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