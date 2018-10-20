20 октября 2018, суббота

Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Англии и был заменен

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Андрей Ярмоленко был заменен в первом тайме матча против Тоттенхэма
Фото: whufc.com

Андрей Ярмоленко был заменен в первом тайме матча против Тоттенхэма

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко получил травму в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Трибуна, на 40-й минуте матча украинец неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили. О характере травмы Ярмоленко пока ничего не известно.

Оба фото - Трибуна

Напомним, Ярмоленко недавно перенес микротравму, из-за которой пропустил товарищеский матч сборной Украины проти Италии. 

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове