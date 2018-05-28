28 мая 2018, понедельник

Ярмоленко получил нового конкурента в Боруссии

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Мариус Вольф пополнил состав дортмундской Боруссии
Фото: Боруссия Дортмунд via Twitter

Мариус Вольф пополнил состав дортмундской Боруссии

Дортмундская Боруссия официально объявила о трансфере флангового полузащитника Айнтрахта Мариуса Вольфа.

Как сообщает Twitter дортмундского клуба, контракт с 23-летним вингером рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

Вольф может сыграть на обоих флангах атаки и будет конкурентом Андрея Ярмоленко в команде.

В прошлом сезоне в составе Айнтрахта Вольф провел 28 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Боруссии появится новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.

На прошлой неделе Боруссия объявила о назначении новым главным тренером Люсьена Фавра.

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