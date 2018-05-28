Ярмоленко получил нового конкурента в Боруссии

Дортмундская Боруссия официально объявила о трансфере флангового полузащитника Айнтрахта Мариуса Вольфа.
Как сообщает Twitter дортмундского клуба, контракт с 23-летним вингером рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
Вольф может сыграть на обоих флангах атаки и будет конкурентом Андрея Ярмоленко в команде.
В прошлом сезоне в составе Айнтрахта Вольф провел 28 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.
Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.
Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Боруссии появится новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.
На прошлой неделе Боруссия объявила о назначении новым главным тренером Люсьена Фавра.
Комментарии
Правила комментирования