Ярмоленко получил нового конкурента в Боруссии

Дортмундская Боруссия официально объявила о трансфере флангового полузащитника Айнтрахта Мариуса Вольфа.

Как сообщает Twitter дортмундского клуба, контракт с 23-летним вингером рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

Вольф может сыграть на обоих флангах атаки и будет конкурентом Андрея Ярмоленко в команде.

В прошлом сезоне в составе Айнтрахта Вольф провел 28 матчей, в которых забил пять мячей и сделал девять результативных передач.

Недавно появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

Агент футболиста Вадим Шаблий назвал данные слухи необоснованными. Он отметил, что в Боруссии появится новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой.

На прошлой неделе Боруссия объявила о назначении новым главным тренером Люсьена Фавра.